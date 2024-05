Epic Trio: Outback combina três clássicos repaginados em lançamento nos restaurantes de Osasco e região

O Outback Steakhouse, que tem restaurantes em Osasco, Barueri, Cotia e região, acaba de lançar no cardápio o ‘Epic Trio’: três clássicos da casa totalmente repaginados.

Com a novidade, o público pode apreciar a “Bloomin’ Tower”, o “Ribs Catupiry” e para fechar uma sobremesa deliciosa “KitKat Thunder & S’mores”.

A primeira estrela do trio é a “Bloomin’ Tower”, que vem em uma versão turbinada da famosa Bloomin’ Onion. Desta vez, a cebola ganha uma versão recheada com fritas cobertas por creme de queijo e completa por camarões empanados e temperados com o famoso molho Billa Ranch.

A segunda delícia é a “Ribs Catupiry”, uma releitura da famosa Ribs do Outback, que vem coberta por Catupiry Original gratinado com queijo parmesão e finalizada com bacon crocante e cebolinha fresca. Para acompanhar, uma porção de picles de cebola roxa com maçã.

A sobremesa “KitKat Thunder & S’mores” completa o trio. Trata-se de um brownie de chocolate com nozes pecan feito com cookie Outback, coberto com pasta de KitKat e marshmallow gratinado.

Na região, o Outback tem restaurantes no Shopping Granja Vianna, Cotia; no SuperShopping Osasco e Shopping União de Osasco; no Shopping Tamboré e em Alphaville, Barueri.