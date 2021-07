Equipe do SBT tenta reencontrar “grávida de Taubaté” e é agredida

A tentativa de promover o reencontro entre a “grávida de Taubaté”, a pedagoga Maria Verônica Aparecida César dos Santos, com a apresentadora Chris Flores, responsável por descobrir toda a farsa em 2012, terminou com a equipe de reportagem do SBT sendo agredida.

Nesta terça-feira (6), o programa “Vem Pra Cá”, comandado por Patrícia Abravanel, mostrou o momento em que a repórter tenta contato com Verônica, mas quem aparece é um homem, que parte para cima da câmera e, em seguida, entra para a casa que seria o atual endereço dela. A jornalista teve um dos dedos machucados e desistiu de tentar entrevistar a pedagoga.

“Olha, estou nervosa porque acredito que tenha sido o marido dela. Ele chegou na hora, puxou a câmera, quase agrediu a nossa equipe de reportagem. Então nós saímos, achamos mais seguro sair”, lamentou a jornalista, que aparece ofegante nas imagens registradas pela equipe.

“Talvez, para ela, já esteja superado, mas o marido pode não ter superado ainda. Devem perguntar como ele não descobriu que a gravidez era falsa, devem acusá-lo de ser cúmplice. Deve ser difícil. A pessoa fica prisioneira da própria mentira”, comentou Chris, que assistiu a agressão ao lado de Patrícia Abravanel, dos estúdios do SBT.

“Grávida de Taubaté” virou meme

A “grávida de Taubaté” se tornou um dos maiores memes brasileiros há 9 anos, quando Maria Verônica chamou a atenção ao exibir uma barriga enorme e dizer que estava grávida de quadrigêmeos. Na época, ela foi procurada por emissoras de televisão e ficou conhecida nacionalmente, comovendo o público por relatar dificuldades financeiras.

Maria Verônica foi presenteada com um quarto completo para os bebês, trato berços, roupas, fraldas e outros itens. Mas a história começou a intrigar Chris Flores e a equipe da Record TV, que decidiram investigar o caso e conseguiram desmascarar a farsa.

Além de ter que devolver todas as doações que recebeu, a “grávida de Taubaté” e o marido foram processados pelo Ministério Público.

