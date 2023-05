Equipe feminina do São Paulo joga hoje (30) em Cotia com presença da torcida

Equipe feminina do São Paulo joga hoje (30) em Cotia com presença...

A equipe feminina do São Paulo enfrenta o São Bernardo hoje (30), 19h, no CFA Laudo Natel (Avenida Doutor Odair Pacheco Pedroso, 1700, Vila Monte Serrat, Cotia), pela quinta rodada do Paulista Feminino.

O confronto terá a presença de torcida, com apresentação de ingressos virtuais, e terá transmissão da Centauro.

O time são-paulino é o sétimo colocado, com duas vitórias e duas derrotas em quatro rodadas disputadas.

Na história do futebol feminino, as equipes se enfrentaram uma vez, na última temporada, em partida que terminou em goleada por 7 a 0 para o Tricolor, em Cotia.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site Sympla.