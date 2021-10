Escola alerta pais sobre Round 6 e carta viraliza: “teor inapropriado”

Uma escola particular, no Rio de Janeiro, enviou uma carta aos pais dos alunos para alertá-los sobre a série sul-coreana Round 6, que se tornou um fenômeno da Netflix. O documento viralizou e tem gerado debates na internet e na comunidade escolar.

Na carta, a direção da escola demonstra preocupação por saber que os alunos do ensino fundamental (estudantes com idades até 14 anos) estejam entre os telespectadores de Round 6, que tem classificação indicativa para maiores de 16 anos. A escola destaca que a série exibe diversas cenas de “violência explícita, tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, cenas de sexo, pederastia e palavras de baixo calão”.

Os educadores tomaram conhecimento sobre a produção por meio de crianças de 7 e 8 anos, que comentaram sobre a série no intervalo da escola. Além das conversas, os alunos chegaram a reproduzir as brincadeiras e jogos feitos, que na série estão relacionados à morte de personagens.

“Estranhamos muito isso, porque a série traz um teor inapropriado para a idade dos alunos. Sentimos necessidade de emitir esse alerta aos responsáveis. Muitos pais nos agradeceram, e o que está nos surpreendendo é que isso repercute além da comunidade escolar. Alcançou uma proporção maior e abriu um debate”, afirmou Fabiana Barreto, coordenadora pedagógica do Jardim-Escola Aladdin, ao jornal “O Globo”.

Após a carta viralizar nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, o assunto passou a ser discutido entre educadores. De acordo com a presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, Katia Telles Nogueira, os pais devem ter controle sobre o que os filhos assistem.

“As crianças gostam dessa onda de K-pop. Elas ouvem as músicas e, muitas vezes, são atraídas para esse tipo de ação coreana. O que mais aconselho é a conversa entre pais e filhos. E se é para brincar, que seja fora da tela. Temos que tirar as crianças da tela. Este é nosso lema: menos tela, mais ação”, concluiu.

Leia a íntegra da carta enviada pela direção da escola aos pais:

“CARTA ABERTA AOS PAIS E RESPONSÁVEIS

Prezados,

A parceria entre escola, família e sociedade é fundamental para o sucesso da Educação. Sendo assim, nosso objetivo com esta carta é alertar aos responsáveis sobre algo que temos escutado durantes os dias com nossos alunos e tem nos chamado atenção.

No dia 17 de setembro de 2021, foi lançada na NETFLIX a série ‘ROUND 6’. A série coreana, com classificação etária de 16 anos, está batendo os ‘records’ de audiência, inclusive nas redes sociais como: Facebook, Instagram e Tik Tok.

O conteúdo da série que contém: violência explícita, tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, cenas de sexo, pederastia, palavras de baixo calão entre outras coisas tem sido assunto entre nossos alunos durante o recreio e horários livres.

A série, utiliza-se de brincadeiras simples de criança como: ‘Batatinha frita 1,2,3’, ‘Cabo de guerra’, ‘Bolas de gude’ e outras, para assassinar a ‘sangue frio’ as pessoas que não atingem o objetivo final. O que nos causa preocupação é a facilidade com que as crianças acessam esse material.

Lembramos, apenas para informação, que canais de Streaming como a NETFLIX e outros possuem a ‘Restrição de visualização por classificação etária’, uma ferramenta preciosa para que nossas crianças acessem somente o conteúdo apropriado à sua idade.

Sabemos que é responsabilidade da família decidir o que é melhor para suas crianças, mas enquanto educadores temos o dever de alertar e honrar o compromisso com a Educação. Certos de sua compreensão, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente, Direção”