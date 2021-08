Escola de Magia e Bruxaria prorroga atividades em Osasco até 5 de setembro

A Escola de Magia e Bruxaria do Brasil (EMB) prorrogou para até o dia 5 de setembro suas atividades no SuperShopping Osasco. Inspirada no universo mágico de Harry Potter, a atração traz oficinas gratuitas, jogos, espaços instagramáveis e uma loja com artigos que prometem encantar os olhos dos fãs.

Professores da Escola de Magia e Bruxaria dão aulas de feitiços, botânica, poções, adivinhações e muito mais. Há oficinas de varinha, vidro de poção e flâmula.

A atração conta ainda com cenários instagramáveis para os fãs tirarem fotos. Quem quer levar para casa itens inspirados nesse mundo, aproveita todos os artigos da loja disponível no local, como canecas, varinhas, fantasias, almofadas, guloseimas e a famosa cerveja caramelizada.

Confira mais informações sobre as atividades da Escola de Magia e Bruxaria do Brasil no SuperShopping Osasco por meio deste site.