Escola é invadida e tem computadores furtados em Carapicuíba

Em meio ao período de paralisação das aulas presenciais devido à pandemia de covid-19, a Escola Estadual Professora Odette Algodoal Lanzara, na Vila Mercês, em Carapicuíba, foi invadida e teve equipamentos de informática roubados neste fim de semana.

Para ter acesso às salas de aula da escola, localizada na Estrada do Tambory, os criminosos quebraram os vidros das janelas e chegaram a entortar as grades de proteção. O valor do prejuízo não foi informado pela escola, que publicou, nesta segunda-feira (21), um relato sobre o ocorrido nas redes sociais.

“Vivemos numa comunidade carente e humilde, onde muitas vezes, nossas crianças encontram na escola um lugar de aconchego e identificação. Estamos trabalhando duro para tentar oferecer o mínimo de condições para que nossas crianças estudem numa escola digna… E vem um desalmado, infeliz, sem caráter e leva tudo”, diz um trecho da publicação.

Além de levar computadores, equipamentos de informática, entre outros objetos, os criminosos cortaram os fios de energia elétrica da unidade escolar. Quem tiver informações que levam aos autores do crime pode entrar em contato com a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.