Escolas de Cotia já podem agendar visita do Programa de Educação no Trânsito

Escolas de Cotia já podem agendar visita do Programa de Educação no...

A Secretaria de Transportes e Trânsito de Cotia (Settrans) abriu agenda para as escolas interessadas em receber as ações do Programa Permanente de Educação para o Trânsito, realizada pela Prefeitura desde o início de 2017.

O Programa está previsto no Decreto Municipal 8272/2017, de autoria do prefeito Rogério Franco e que, ao longo do ano, realizou ações educativas em escolas, praças públicas, travessias de pedestres, blitzes educativas, entre outras ações.

Somente no segundo semestre de 2017, o programa passou por 19 escolas municipais alcançando 4.537 crianças. “Acreditamos muito no trabalho da educação. E este programa ratifica o nosso compromisso com a educação em todas as áreas, a segurança no trânsito não poderia ficar de fora”, diz o prefeito Rogério Franco.

Para receber a programação da Settrans, o responsável pela escola deve fazer o agendamento por meio dos telefones 4148-6839 ou 4703-2617 e falar com Luiz Nunes Junior, responsável pelo Programa. No dia marcado, agentes de trânsito ministram palestras para os estudantes, distribuem material educativo e dão orientação sobre segurança com aulas práticas em um mini circuito de trânsito montado no pátio ou quadra da escola. No circuito, as crianças vivenciam brincando a importância de respeitar a sinalização de trânsito, do uso dos itens de segurança, entre outros.