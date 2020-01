Escolas de Osasco já começam a receber material e uniforme para distribuir no início do ano letivo

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco já deu início ao abastecimento das escolas com os kits de material escolar e dos uniformes. A novidade foi anunciada pelo prefeito Rogério Lins nesta quinta-feira (9). Os alunos da rede municipal de ensino iniciam o ano letivo de 2020 no dia 5 de fevereiro.

Segundo o prefeito, até o dia 17 de janeiro, as escolas da rede estarão abastecidas com o kit de material escolar. Os uniformes começam a chegar nas escolas a partir do dia 27 de janeiro e já nos primeiros dias de aulas as unidades darão início ao cronograma de entrega aos alunos.

“Nossas escolas já estão abastecidas para fazer a entrega de material escolar na primeira semana de aula. Tudo foi preparado com muito carinho e qualidade para a entrega às nossas crianças”, destacou Rogério Lins.

“Outra boa notícia é que também nas primeiras semanas de aula os alunos receberão os kits de uniforme escolar. Com planejamento e muito amor faremos uma educação cada vez melhor para nossas crianças, que são o nosso presente e nosso futuro”, completou o prefeito.