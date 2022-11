Escolas do Futuro em Osasco terão piscina aquecida, salas multiuso, quadra poliesportiva e parque

Escolas do Futuro em Osasco terão piscina aquecida, salas multiuso, quadra poliesportiva...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), publicou nesta sexta-feira (18), nas redes sociais, imagens do projeto das primeiras Escolas do Futuro que devem ser construídas no município.

No projeto, é possível ver a fachada do prédio, que também contará com piscina aquecida, quadra poliesportiva, salas multiuso destinadas ao ensino inovador e tecnológico, além de parque externo, entre outros espaços para atividades criativas.

O novo modelo, que oferece ensino integral, foi anunciado também por Lins em junho deste ano. “Teremos em Osasco um dos melhores sistemas educacionais do Brasil”, declarou, na ocasião.

Segundo o prefeito, a cidade deve ganhar duas unidades da Escola do Futuro, sendo uma na zona Sul e outra na zona Norte de Osasco. Ainda não foi informada a previsão para início e conclusão das obras.