Escolas, igrejas e parque viram pontos de vacinação contra a covid-19 em Osasco

Em Osasco, a vacinação contra a covid-19 foi transferida de algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para escolas, igrejas e o parque do Jardim das Flores. A Prefeitura afirma que o objetivo é evitar aglomerações – confira alterações abaixo.

publicidade

O município começa a vacinar pessoas com a partir de 45 anos sem comorbidades a partir deste sábado e domingo, 26 e 27, das 9h às 16h, por meio do drive-thru, no estacionamento do Paço Municipal (entrada pela Rua Narciso Sturlini).

O agendamento antecipado na Central 156 (ou whatsapp 3651-7080) é obrigatório, assim como o pré-cadastro no site VacinaJá (https://vacinaja.sp.gov.br/).

publicidade

Na segunda-feira (28), a imunização contra a covid-19 para 45+ sem comorbidades começa a ser aplicada nas UBSs, Centros de Atenção ao Idoso (CAI) e nos novos pontos de vacinação.

Novos pontos de vacinação contra a covid-19 em Osasco: