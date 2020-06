Especial de humor “Pokas” de Thiago Ventura estreia na Netflix dia 2

A Netflix vai lançar o show de stand up comedy “Pokas”, do humorista Thiago Ventura, na próxima quinta-feira (2). O comediante, que já trouxe o especial para Osasco e Barueri, faz piada com a vida na quebrada e destaca, de forma divertida, que as ações falam mais do que as palavras.

O espetáculo ficou em cartaz em 2019 e foi assistido por mais de 100 mil pessoas. A apresentação que será exibida na Netflix foi gravada em dezembro, no Teatro Liberdade, que fica na capital.

“Gravar meu terceiro especial de comédia stand up, como um original Netflix, é sem sombra de duvidas, uma grande medalha e um feito enorme dentro da minha carreira. Levar minhas piadas para o mundo não só fala por todos como fala mais do que palavras. A satisfação que eu sinto em falar sobre essa estreia me causa euforia, pois vi o resultado final, está incrível, não vejo a hora do público assistir”, diz o humorista.

Neste projeto, o comediante conta histórias sobre seus últimos anos como comediante de stand up. Sempre no estilo de quebrada, Thiago Ventura fala de livre arbítrio, liberdade de expressão, sexualidade, drogas e da vida pessoal.

Thiago realizou inúmeras turnês nacionais e internacionais com os shows “Isso é Tudo O Que eu Tenho”, “Só Agradece” e “Pokas”. O seu canal no YouTube tem mais de 4 milhões de inscritos, seus vídeos somam 50 milhões de visualizações e mais de 20 mil compartilhamentos.