“Espero que Rogério Lins não ouça esse doido!”, diz internauta após pronunciamento de Bolsonaro

O discurso do presidente Jair Bolsonaro no qual reclama de histeria e pede que o país volte à normalidade em meio à pandemia global de coronavírus agita as redes sociais na noite desta terça-feira (24).

Entre os críticos, há comentários como: “Espero que [o prefeito] Rogério Lins não ouça esse doido!”, comentou uma moradora de Osasco. “Rogério Lins pelo amor de Deus não ouça esse senhor”, respondeu outra. “Manda ele ir trabalhar no lugar dos outros!!! Insano!!! Tanta gente morrendo lá fora e aqui. Não tem preocupação nenhuma com a Nação brasileira e ainda faz o pronunciamento rindo!!!”, é outro comentário. “Alguém para esse homem pelo bem da humanidade”, afirmou mais um internauta.

Houve quem achasse que as informações sobre o discurso do presidente fossem mais uma das fake news relacionadas ao coronavírus: “Isso é mentira não é, gente?”, comentou uma internauta. “Ele fala algumas coisas sem noção rsrs. Mas não é louco de propor isso, é fake”, postou outra, até receber o link do vídeo com a fala do presidente e responder. “Então ‘tá’ louco, que absurdo”.

Publicidade

Já entre os defensores do presidente, há quem acredite nas teorias de “farsa” e pediu que governadores e prefeitos atendam ao pedido de Bolsonaro para que as coisas voltem à normalidade em meio à pandemia. “Vamos, Rogério Lins (prefeito de Osasco). ‘Bora’ liberar os comércios, precisamos trabalhar. Os boletos já chegaram”. Também há quem já esteja em campanha nas redes sociais pelo fim do isolamento social com a hashtag #fimdaquarentena.

Confira vídeo do discurso de Bolsonaro na noite desta terça e alguns comentários na página do Visão Oeste no Facebook sobre o posicionamento do presidente: