Esposa traída exigiu que marido matasse a amante para manter casamento

Uma esposa traída é suspeita de exigir que o marido matasse a amante para manter o casamento. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado, no início de abril. Após denúncia do Ministério Público acatada pela Justiça, o casal teve a prisão preventiva decretada na última semana.

O caso aconteceu em Praia Grande, no litoral paulista. Segundo o MP, Vitória Luiza da Silva, de 20 anos, manteve um relacionamento com o homem acusado sem saber que ele era casado. A esposa do homem acabou descobrindo a traição e exigiu que o marido matasse a jovem para continuar casada com ele, ainda de acordo com a denúncia do MP.

Nas investigações, testemunhas afirmaram que Vitória não sabia que o namorado era casado e, após descobrir, teria decidido pôr fim ao relacionamento. No entanto, um dia antes do crime, o acusado deu a entender que seu casamento havia chegado ao fim e insistiu por uma conversa com ela, que acabou aceitando.

Tratava-se de uma armadilha preparado pelo casal, de acordo com o MP. Vitória foi levada para um local afastado, onde o acusado teria dado um tiro na cabeça dela. Depois, o casal colocou fogo no corpo da jovem.

Amigas da vítima reconheceram o veículo do suspeito e fotografias dele. Reconheceram também a esposa, que ameaçava a jovem. O casal foi indiciado por feminicídio e ocultação de cadáver.