Estabelecimentos de Osasco, Barueri e Cotia vendem vouchers pela metade do preço no movimento Apoie um Restaurante

Diversos estabelecimentos de cidades como Osasco, Barueri e Cotia participam do movimento Apoie Um Restaurante. Em meio à quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus, são oferecidos pela metade do preço vouchers para consumo nos locais até o dia 31 de dezembro.

Vouchers para consumir R$ 100 após o fim da quarentena são vendidos a R$ 50. Em Osasco, participam do movimento os restaurantes Pepe Grill, Império da Costela e Subestação.

Em Barueri, aderiram à iniciativa estabelecimentos como Pecorino Bar e Trattoria, Saski Temakeria, Alpha Point, Temaki Maki, Brasilidade, Maui Poke House, Ala Point, Saladices Alphaville, LIto Pizzaria e Mr. Noodle. Em Cotia, o Poke & Bar também participa.

Publicidade

Clique aqui e saiba mais sobre o movimento Apoie Um Restaurante e os estabelecimentos participantes.