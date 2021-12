Estação de tratamento de esgoto na zona Norte de Osasco deve ser construída em 2022

A Sabesp obteve licença ambiental da Cetesb para construir a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no Parque Glauco Villas Boas, uma das principais áreas de lazer da zona Norte de Osasco, localizada no Jardim Três Montanhas.

De acordo com a Prefeitura de Osasco, as obras devem ser iniciadas no primeiro trimestre de 2022, com instalação e início da pré-operação para cerca de seis meses. Cerca de 500 famílias serão beneficiadas.

Com a estação de tratamento, os efluentes serão tratados no próprio local, evitando a necessidade de uso de outras tecnologias para despoluição do lago. A companhia também já finalizou as redes coletoras no bairro para captar os dejetos. Com isso, aproximadamente 5 litros de esgoto por segundo deixarão de ser despejados no lago.

O projeto da Prefeitura prevê ainda a revitalização do parque. No local será construída pista de caminhada no entorno do lago, quadra poliesportiva, sanitário, espaço pet, estacionamento, playground, academia ao ar livre e nova iluminação com lâmpadas led. O lago também deverá ser cercado para evitar acidentes, como afogamentos.

Ampliação da rede coletora

A instalação de rede de esgoto no Três Montanhas está no pacote de obras de ampliação do sistema na zona Norte de Osasco e contempla ainda bairros como Vila Menck, Baronesa, Rochdale, Munhoz Junior, Mutinga, Portal D’Oeste, Vila Ayrosa, Bonança e Helena Maria.

Até o fim de 2021, a administração municipal estima assentar cerca de 17 km de rede coletora na cidade, mantendo o maior percentual na zona Norte. Com isso, cerca de 3.500 imóveis da região já estarão com novas ligações de esgoto em operação, realizando a coleta de esgoto na casa dos munícipes.

De acordo com a Sabesp, estão previstos investimentos de mais de R$ 500 milhões para ampliação e melhorias no esgotamento sanitário de Osasco no decorrer do contrato de concessão.

Em 2020 foram assentados 11 km de redes coletoras de esgoto no município, sendo 8 km na zona Norte e 3 km na zona Sul. Ainda no ano passado, a companhia realizou 8.800 ligações à sua rede de esgoto, beneficiando cerca de 40 mil moradores.

Osasco conta atualmente com mais de 852 kms de rede coletora de esgoto, o que equivale a 86% do índice de cobertura de esgoto, com mais de 152 mil imóveis conectados. A Sabesp também está construindo na cidade o Interceptor ITi-5 na região do Jardim Piratininga. Esse sistema permitirá encaminhar o esgoto coletado para a Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri.