Estácio oferece gratuitamente acompanhamento online a crianças com dislexia

Termina na próxima terça-feira (11), o prazo para as famílias que possuem crianças de 5 a 10 anos com dislexia se inscreverem para receber atendimento virtual gratuito, realizado por alunas do último semestre de Pedagogia da Estácio, campus Interlagos, com a supervisão da professora Fernanda Arantes, coordenadora do curso.

publicidade

As crianças assistidas, juntamente com seus pais, irão, após a entrevista inicial que será realizada por vídeo na quarta-feira (12), às 16h, receber por e-mail e WhatsApp o cronograma de atividades com os dias do atendimento. O projeto, desenvolvido por professoras com atuação na área, irá ajudar as crianças e seus familiares no processo de aprendizagem.

Até o mês de julho serão realizados seis encontros virtuais, um por semana. Todos os encontros serão personalizados. O acompanhamento remoto buscará atender, por meio de atividades lúdicas realizadas na Brinquedoteca do curso de Pedagogia Estácio, crianças com dislexia e, também, as com suspeita, de todas as regiões do Brasil.

publicidade

Participam do projeto as alunas Marília Miranda, Aparecida Conceição e Michele Nascimento, educadoras em processo de formação e que estudam diariamente a dislexia na literatura científica. Para se inscrever no atendimento gratuito basta preencher o formulário: CLIQUE AQUI.