Estado oferece 17 mil bolsas de estudo grátis para curso de inglês online

O governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferece 17 mil bolsas de estudo gratuitas para curso de inglês online, em parceria com a EF Education First. O anúncio foi feito pelo governador João Dória (PSDB), nesta sexta-feira (11).

As bolsas são destinadas aos estudantes do ensino médio da rede estadual, aos alunos do Educação de Jovens e Adultos (EJA) e concluintes do médio de dezembro de 2018 e 2019.

“Um jovem que aprende a falar inglês, ainda que um inglês básico, tem quatro vezes mais chances de ser empregado e duas vezes mais chances de ter um salário melhor do que aquele que não tem um segundo idioma”, destacou Doria.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.novotec.sp.gov.br. Após se inscrever, o estudante vai receber, em 48 horas, um e-mail permitindo o acesso à plataforma da Education First para iniciar o curso. As aulas deverão ser concluídas em até três meses, podendo avançar nos níveis de inglês dentro desse período.

Cursos de qualificação profissional grátis

Ainda nesta sexta-feira (11), Doria anunciou também mais de 9 mil vagas para 11 cursos rápidos e gratuitos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso, com apoio das ETECs e FATECs do Centro Paula Souza.

Neste ano, o Novotec Expresso está com duas novidades, sendo a carga horária total de 90 horas em três meses e formato semipresencial, com cursos nas áreas de Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação e Produção Cultural e Design.

A maior parte da carga horária será realizada online e ao vivo na plataforma Microsoft Teams, além de encontros presenciais organizados pelas unidades escolares, respeitando os protocolos de saúde e segurança dos estudantes, docentes e demais funcionários. Os encontros presenciais poderão ser aulas pontuais em laboratórios, visitas de campo, palestras e atividades de integração.

Os cursos oferecidos pelo programa são: Comunicação e Projeto de Vida para o mercado de trabalho (em parceria com o Instituto Proa), Criação de Conteúdo para Redes Sociais, Excel Básico, Informática Básica, Introdução a Programação de Computadores, Noções de Cibersegurança, Operador Telemarketing, Princípios do Empreendedorismo, Produção Multimídia, Recepção e Atendimento ao Cliente e Vendas em Redes Sociais.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de setembro pelo site www.novotec.sp.gov.br.