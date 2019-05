Estudante morre após passar mal na escola em Carapicuíba

O estudante Darlan dos Santos, de 16 anos, morreu nesta terça-feira (7), após passar mal dentro de uma escola estadual na região do bairro Ariston, em Carapicuíba, segundo informações do programa “Em Foco”.

Publicidade

Colegas da escola Cidade Ariston III, que fica ao lado da escola “Maria Marques de Noronha”, viram Darlan passando mal e pediram socorro. O estudante chegou a ser levado ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu e morreu.

A polícia vai investigar as possíveis causas da morte do jovem. As aulas na escola em que Darlan estudava foram suspensas.

Carapicuíba de luto: Publicidade Prestamos uma pequena homenagem ao jovem Darlan dos Santos de 16 anos que faleceu ao passar mal… Publicado por Programa EM FOCO em Terça-feira, 7 de maio de 2019