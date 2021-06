Estudante prende dedo na tampa da privada, vai parar no hospital e é salva pelo encanador

Uma estudante foi parar no hospital após uma situação inusitada: ela prendeu o dedo na tampa do vaso sanitário. O caso aconteceu no Rio de Janeiro e viralizou nas redes sociais após o irmão da jovem postar o vídeo em que ela aparece desesperada a caminho do hospital.

publicidade

Yasmin foi usar o banheiro logo após ter feito as unhas no formato stiletto, que custam entre R$ 150 e R$ 200. Para não estragá-las, a estudante decidiu dobrar o dedo para apertar a descarga. Ela só não imaginava que o dedo ficaria preso e entrou em desespero.

“O meu dedo é muito fino, só prendeu lá e não quis sair de jeito nenhum. Comecei a gritar a minha mãe e ninguém conseguia tirar”, contou Yasmin à reportagem da Record TV. O desespero dela foi gravado pelo irmão, que deu muita risada.

publicidade

Foram duas horas no hospital para conseguir resolver o problema. Mas nem mesmo a equipe médica conseguiu tirar o dedo de Yasmin da tampa do vaso sanitário. “Eles chamaram até o pessoal da manutenção do hospital para usar nos materiais porque só os materiais médicos não deram conta”, lembrou o irmão da jovem. “Ela tem esse lado cômico e sempre essas coisas bizarras acontecem com ela”, completou.

Quem conseguiu livrar a estudante do sufoco foi um encanador. Após o ocorrido, Yasmin ficou sã, salva e famosa! O vídeo publicado pelo irmão nas redes sociais viralizaram e, em menos de 24 horas, alcançou milhares de visualizações.