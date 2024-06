Estúdio Movimento em Foco de Osasco estará no Festival de Dança de Joinville

O Estúdio Movimento em Foco, de Osasco, mais uma vez marcará presença no renomado Festival de Dança de Joinville, considerado um dos maiores festivais de dança do mundo. O evento, realizado de 15 a 27 de julho em Santa Catarina, contará com diversas apresentações do grupo osasquense.

Para participar do festival, os grupos de dança passam por uma seletiva altamente competitiva, com mais de 10 mil vídeos recebidos pela organização. Apenas as coreografias com as notas mais altas são selecionadas para as tão desejadas “noites competitivas” do Festival de Joinville.

Em 2023, o Estúdio Movimento em Foco já havia conquistado resultados expressivos no festival, com o 1º lugar no Conjunto Jazz, 1º lugar no Duo Jazz, 3º lugar no Solo Jazz, além de indicações de Melhor Bailarino para Juan Furquim e Melhor Coreógrafo para Lucas Mendes.

Neste ano, o grupo retorna a Joinville com força total, tendo aprovado 7 coreografias para o palco principal, todas obras do coreógrafo Lucas Mendes. Entre elas estão “Sem Ter Você Aqui” (Duo), “O Canto da Sereia” (Solo), “Show Time” (Conjunto), “Aquele Garoto” (Duo), “Fascínio de Lola” (Solo), “Quase Lá” (Conjunto) e “Direi Não Sei” (Conjunto).

Além das apresentações no palco principal, o Estúdio Movimento em Foco tem outras 10 coreografias em espera para a 2ª chamada do palco principal, 4 coreografias aprovadas para o Festival da Sapatilha e impressionantes 16 coreografias selecionadas para os palcos abertos do evento.

A participação do grupo no 41º Festival de Dança de Joinville é motivo de orgulho para a cidade de Osasco, que será representada por jovens talentos no maior evento de dança do mundo. O Estúdio Movimento em Foco tem se destacado pelo trabalho de excelência na formação de bailarinos e pela criatividade de suas coreografias.

O Festival de Dança de Joinville é uma vitrine internacional para os grupos participantes, atraindo olhares de profissionais da dança, críticos e amantes da arte de todo o mundo.