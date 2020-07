ETEC abre mais de 1 mil vagas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

Começam nesta terça-feira (7) as inscrições para o processo seletivo dos cursos gratuitos nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). Em Osasco, Barueri e região, são 1.160 vagas para cursos em diversas áreas.

As Etecs de Osasco têm 320 vagas abertas. Em Carapicuíba, são 240 vagas, em Santana de Parnaíba (200), Jandira (160), Barueri (120) e Cotia (120).

Na região, são oferecidos cursos de contabilidade, enfermagem, segurança do trabalho, administração, química, recursos humanos, marketing, desenvolvimento de sistemas, comunicação visual, multimídia, processos fotográficos, serviços jurídicos e finanças.

Neste segundo semestre, devido a pandemia do novo coronavírus, não haverá aplicação do exame para a seleção dos alunos. O processo seletivo será exclusivamente pelo histórico escolar. Os documentos necessários para a seleção são: boletim escolar digital, histórico escolar com certificação de conclusão do ensino médio e a declaração de conclusão do ensino médio. O candidato que não tiver concluído o ensino médio deve apresentar a declaração de matrícula a partir da segunda série do ensino médio.

Inscrições:

A inscrição para o processo seletivo deve ser feita a partir desta terça-feira (7) até as 15h do dia 21 de julho, exclusivamente no site www.vestibulinhoetec.com.br.

Além de preencher a ficha de inscrição eletrônica, é necessário imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$19. Clique aqui e leia o manual do candidato.

CURSOS E VAGAS NAS ETECS DE OSASCO E REGIÃO:

OSASCO

Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II)

Rua Pedro Rissato, 30, Vila dos Remédios // Telefone: (11) 3602-5441 ou 3602-5327 // E-mail: e242dir@cps.sp.gov.br

Cursos oferecidos:

Contabilidade – Período: Noite – 40 vagas

Nutrição e Dietética – Período: Noite – 40 vagas

Química – Período: Noite – 40 vagas

Segurança do Trabalho – Período: Noite – 40 vagas

Etec Prof. André Bogasian

Rua Manoel Rodrigues, 155, Bonfim // Telefone: (11) 3685-4945 ou 3683-4309 // Site: www.etecandrebogasian.com.br/

Cursos oferecidos

Administração – Período: Noite – 40 vagas

Logística – Período: Noite – 40 vagas

Marketing – Período: Noite – 40 vagas

Recursos Humanos – Período: Noite – 40 vagas

CARAPICUÍBA

Etec de Carapicuíba

Av. Francisco Pignatari, 650 – Vl. Gustavo Correia // Telefone: (11) 4184-8408 ou 4183-6849 // E-mail contato@eteccarapicuiba.com.br // Site: www.eteccarapicuiba.com.br

Cursos oferecidos

Administração – Período: Tarde – 40 vagas // Período: Noite – 40 vagas

Comunicação Visual – Período: Noite – 40 vagas

Contabilidade – Período: Noite – 40 vagas

Multimídia – Período: Tarde – 40 vagas

Processos Fotográficos – Período: Noite – 40 vagas

Santana de Parnaíba

Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera

Av. Tenente Marques, s/n – Fazendinha // Telefone: (11) 4156-1435 ou 4156-1006 // E-mail: e262dir@cps.sp.gov.br e e262acad@cps.sp.gov.br // Site: www.etecanhanguera.com.br

Cursos oferecidos