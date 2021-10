Etec abre mais de 2,8 mil vagas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região

Começam nesta terça-feira (26) as inscrições do vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etec) para o primeiro semestre de 2022. Na região, as Etecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba oferecem, juntas, mais de 2.800 vagas.

Entre as opções de cursos estão contabilidade, administração, química, gestão de projetos, logística, marketing, recursos humanos, transações imobiliárias, segurança do trabalho, design gráfico, processos fotográficos, nutrição e dietética, multimídia, finanças, logística reversa (especialização) e serviços jurídicos. Confira abaixo a relação completa de cursos e vagas nas cidades de Osasco e região.

Também há vagas para estudantes que desejam cursar o ensino médio integrado ao técnico (Novotec), com habilitação em administração, desenvolvimento de sistemas, marketing, programação em jogos digitais, meio ambiente, química, nutrição e dietética, recursos humanos e design gráfico.

As inscrições começam nesta terça-feira (26) e vão até o dia 30 de novembro, no site https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/.

Vestibulinho: Confira lista de cursos oferecidos nas Etecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba

OSASCO

Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II)

Telefone: (11) 3602-5441

Telefone: (11) 3602-5327

Cursos oferecidos

Contabilidade (noite – 40 vagas)

Ensino Médio – Ciências Exatas e Engenharias (manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Desenvolvimento de Sistemas – Novotec integrado (manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Meio Ambiente – Novotec integrado (manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Nutrição e Dietética – Novotec integrado (manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Química – Novotec integrado (manhã e tarde – 80 vagas)

Nutrição e Dietética (noite – 40 vagas)

Química (noite – 40 vagas)

Segurança do Trabalho (noite – 40 vagas)

Etec Prof. André Bogasian

Rua Manoel Rodrigues, 155 – Bonfim

Telefone: (11) 3685-4945

Telefone: (11) 3683-4309

Cursos oferecidos:

Administração (noite – 40 vagas)

Ensino Médio – Linguagens, Ciências Humanas e Sociais (manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Administração – Novotec integrado (manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Marketing – Novotec integrado (manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado (manhã – 40 vagas/ tarde – 40 vagas)

Gestão de Projetos – Especialização (EaD – Online)

Logística (noite – 40 vagas)

Marketing (noite – 40 vagas)

Recursos Humanos (noite – 40 vagas)

Transações Imobiliárias – (EaD – Online)

BARUERI

Etec de Barueri

Rua João Batista Soares, 440 – Novo Centro

Telefone: (11) 4163-4655

Telefone: (11)4163-4684

Cursos oferecidos:

Desenvolvimento de Sistemas (noite – 40 vagas)

Enfermagem (tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Administração – Novotec integrado (manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Contabilidade – Novotec integrado (manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Informática Para Internet – Novotec integrado (manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado (tarde – 40 vagas)

Recursos Humanos (noite – 40 vagas)

Segurança do Trabalho (noite – 40 vagas)

CARAPICUÍBA

Etec de Carapicuíba – Extensão Fatec Carapicuíba

Avenida Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia

Cursos oferecidos:

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Novotec integrado/AMS (tarde – 40 vagas)

Etec de Carapicuíba

Av. Francisco Pignatari, 650 – Vl. Gustavo Correia

Telefone: (11) 4184-8408

Telefone: (11) 4183-6849

Cursos oferecidos:

Administração – com até 20% online (tarde – 40 vagas/ noite – 40 vagas)

Design Gráfico (tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Design Gráfico – Novotec integrado (manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Marketing – Novotec integrado (manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Multimídia – Novotec integrado (manhã – 40 vagas)

Multimídia (noite – 40 vagas)

Processos Fotográficos (tarde – 40 vagas)

Recursos Humanos (noite – 40 vagas)

COTIA

Etec de Cotia

Rua Topázio, nº 555 – Jardim Nomura

Telefone: (11) 4148-2099

Telefone: (11) 4614-3093

Cursos oferecidos

Administração (noite – 40 vagas)

Contabilidade (noite – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (manhã – 40 vagas / tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Novotec integrado (manhã – 40 vagas/ tarde – 40 vagas)

ITAPEVI

Etec Prefeito Braz Paschoalin – Extensão Itapevi

Rodovia Engenheiro Rene Benedito da Silva, s/nº – São João

Telefone: (11) 4707-1542

Telefone: (11) 4789-4436

Cursos oferecidos

Administração (noite – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (manhã – 80 vagas)

Logística (noite – 40 vagas)

JANDIRA

Etec Prefeito Braz Paschoalin

Rua Elton Silva, nº 140 – Centro

Telefone: (11) 4707-1542

Telefone: (11) 4789 – 4436

Cursos oferecidos

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (manhã – 40 vagas/ tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado (manhã – 40 vagas/ tarde – 40 vagas)

Finanças (noite – 40 vagas)

Logística Reversa [Especialização] – (noite – 30 vagas)

Serviços Jurídicos (noite – 40 vagas)

Etec Prof. André Bogasian – Extensão EE Prof. Vicente Themudo Lessa

Av. João Balhesteiro, 186 – Centro

Telefone: (11) 3685-4945

Telefone: (11) 3683-4309

Telefone: (11) 4707-2953

Cursos oferecidos

Administração (noite – 40 vagas)

Logística (noite – 40 vagas)

SANTANA DE PARNAÍBA

Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera

Av. Tenente Marques, s/n – Fazendinha

Telefone: (11) 4156-1435

Telefone: (11) 4156-1006

Cursos oferecidos

Contabilidade (noite – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Informática para Internet – Novotec integrado (manhã e tarde – 80 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Logística – Novotec integrado (manhã e tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado (manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho – Novotec integrado (tarde – 40 vagas)

Gestão de Projetos – Especialização (EaD – On-line)

Segurança do Trabalho – com até 20% online (noite – 40 vagas)

Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira

Estrada Municipal Santo André, s/nº – Sítio do Rosário

Telefone: (11) 4154-7142

Telefone: (11) 4154-7185

Cursos oferecidos

Desenvolvimento de Sistemas – com até 20% online (noite – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Novotec integrado (manhã – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Marketing – Novotec integrado (tarde – 40 vagas)

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Programação de Jogos Digitais – Novotec integrado (tarde – 40 vagas)

Recursos Humanos (noite – 40 vagas)