Etec de Carapicuíba abre 160 vagas em 4 cursos gratuitos

As inscrições do vestibulinho para o segundo semestre de 2024 da Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) vão até 9 de maio. Na unidade de Carapicuíba, são oferecidas 160 vagas em quatro cursos: administração, design gráfico, processos fotográficos e recursos humanos.

A Etec de Carapicuíba está localizada na Avenida Francisco Pignatari, 650, Vila Gustavo Correia. Para o segundo semestre, com exceção de administração que terá 20% do conteúdo online, os cursos serão ministrados presencialmente.

As inscrições devem ser feitas no site Vestibulinho Etec, com taxa de 40.