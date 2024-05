Etec prorroga inscrições para vestibulinho com milhares de vagas em Osasco, Carapicuíba e região

Foi prorrogado até às 15h da próxima sexta-feira (17) o prazo para inscrições no vestibulinho da Escola Técnica Estadual (Etec), com mais de mil vagas nas unidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia, Santana de Parnaíba, Itapevi e Jandira. O prazo se encerraria hoje (9).

publicidade

As inscrições devem ser feitas no site www.vestibulinhoetec.com.br, com taxa de R$ 40. A prova será realizada no dia 9 de junho.

Na região, a Etec oferece cursos gratuitos como Administração, Logística, Química, Nutrição e Dietética, Marketing e Recursos Humanos, Guia de Turismo e Transações Imobiliárias e outros.