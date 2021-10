Etecs de Osasco oferecem mais de 800 vagas em cursos gratuitos

Começam hoje (26) as inscrições para o vestibulinho da Escola Técnica Estadual (Etec) para o primeiro semestre de 2022. Nas Etecs de Osasco, há mais de 800 vagas abertas em diversos cursos gratuitos.

Na Etec Dr. Celso Giglio, que fica na rua Pedro Rissato, Vila dos Remédios, são oferecidos cursos de contabilidade (40 vagas), nutrição e dietética (40), química (40) e segurança do trabalho (40). Todos disponíveis no período noturno.

Há também vagas para estudantes que queiram cursar o ensino médio integrado (Novotec), com habilitação profissional de técnico em desenvolvimento de sistemas (40), meio ambiente (40), nutrição e dietética (40), química (80), e ciências exatas e engenharias (40 – apenas manhã). Nesta modalidade, as vagas são para manhã e tarde.

Já a Etec Prof. André Bogasian, localizada na rua Manoel Rodrigues, 155, Jardim Bonfim, são oferecidos cursos de administração (40), logística (40), marketing (40) e recursos humanos (40), no período noturno. Há ainda oportunidades para cursos em EaD (online) em transações imobiliárias e gestão de processos – especialização.

As opções para o ensino médio integrado (Novotec) na Etec Prof. André Bogasian são: com habilitação em administração (40 tarde/ 40 manhã e tarde), marketing (40 – manhã e tarde), recursos humanos (40 manhã/ 40 tarde) e ensino médio – Linguagens, Ciências Humanas e Sociais (40 – manhã).

Na região, foram abertas mais de 2.800 vagas. Além das unidades em Osasco, são oferecidas vagas em Barueri, Carapicuíba, Cotia, Jandira, Itapevi e Santana de Parnaíba.

Como se inscrever às vagas nas Etecs:

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de novembro, no site vestibulinhoetec.com.br, com taxa de R$ 19. Assim como nos semestres anteriores, o processo seletivo será por meio de análise de histórico escolar.

Confira a relação de cursos e vagas abertas nas Etecs de Osasco:

Etec Prof. André Bogasian

Telefones: (11) 3685-4945 / (11) 3683-4309

Administração / Período: Noite – 40 vagas

Logística / Período: Noite – 40 vagas

Marketing / Período: Noite – 40 vagas

Recursos Humanos / Período: Noite – 40 vagas

Transações Imobiliárias / EaD – online

Gestão de Projetos – Especialização / EaD – Online

Ensino Médio – Linguagens, Ciências Humanas e Sociais / Período: Manhã – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado / Período: Tarde – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Administração – Novotec integrado (M-tec – PI) / Período: Manhã e tarde – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Marketing – Novotec integrado (M-tec – PI) / Período: Manhã e tarde – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado / Período: Manhã – 40 vagas / Tarde – 40 vagas

Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II)

Telefones: (11) 3602-5441 / (11) 3602-5327

Contabilidade / Período: Noite – 40 vagas

Nutrição e Dietética / Período: Noite – 40 vagas

Química / Período: Noite – 40 vagas

Segurança do Trabalho / Período: Noite – 40 vagas

Ensino Médio – Ciências Exatas e Engenharias / Período: Manhã – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Desenvolvimento de Sistemas – Novotec integrado (M-tec – PI) / Período: Manhã e tarde – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Meio Ambiente – Novotec integrado (M-tec – PI) / Período: Manhã e tarde – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Nutrição e Dietética – Novotec integrado (M-tec – PI) / Período: Manhã e tarde – 40 vagas

Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Química – Novotec integrado (M-tec – PI) /

Período: Manhã e tarde – 80 vagas