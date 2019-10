Evento em Osasco celebra Oktoberfest no sábado (5)

No sábado (5) será realizado evento em homenagem ao Oktoberfest, tradicional festa alemã destinada aos apreciadores de cerveja, no Pátio Osaco Open Mall, em parceria com ao Mestre-Cervejeiro.com Osasco a maior rede de lojas de cervejas artesanais do País.

O evento acontece das 11h às 19h e terá gincanas cervejeiras, além de uma promoção exclusiva aos visitantes: três tipos de cerveja artesanal terão o preço promocional de R$ 10 (American Lager, Weiss e IPA – 450 ml).

Para acompanhar, os clientes poderão se deliciar com diversas opções de comidas disponíveis nos restaurantes da Praça de Alimentação do Shopping, entre elas hambúrguer artesanal, pizza, espetinhos, porções diversas, saladas, wraps e inúmeras opções de salgados.

O Oktoberfest é considerado a maior festa folclórica de todo o mundo e recebe atualmente milhões de visitantes na Alemanha. Sua celebração começou em 1810 como forma de comemorar o casamento do príncipe Ludwing, da Baviera, com a princesa Teresa.

O Pátio, que é pet friendly, aguarda seus visitantes acompanhados dos seus pets.

Serviço

Oktoberfest no Pátio Osasco Open Mall

Dia: 5 de outubro de 2019

Horário: das 11h às 19h

Local: Pátio Osasco Open Mall – Av. dos Autonomistas, 896 – Vila Yara – Osasco