Evento em Osasco estimula negócios e permutas entre empresários

A cidade de Osasco sediará, no próximo dia 24 de julho, sua 1ª. Rodada de Negócios e Permuta, evento que visa estimular o contato e o relacionamento entre os empresários locais para fomentar negócios no município.

A proposta é ampliar o intercâmbio de experiências e viabilizar investimentos diante dos orçamentos cada vez mais enxutos das empresas. Realizado no União Coworking a partir das 7h30, o evento está alinhado com as tendências globais de compartilhamento e troca de serviços que estão em ascensão em diversos ramos da economia.

“A permuta é uma transação comercial antiga que está voltando a ganhar força por conta dessa limitação financeira que a crise traz e também pela maior conscientização do empresário de que é necessário repensar a forma de se fazer negócios. O consumo por si só não faz mais sentido. Novos caminhos precisam ser abertos e a Rodada tem essa finalidade”, afirma Jamile Dertkigil, sócia-fundadora da Kriya Desenvolvimento Pessoal e uma das organizadoras do evento.

O Brasil é líder latino-americano em iniciativas em economia colaborativa, segundo o relatório “Economia Colaborativa na América Latina”, realizado pela escola de negócios IE Business School, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Ministério da Economia e Competitividade Espanhol. De acordo com o estudo, os setores que mais desempenham a economia colaborativa são empresas (26%), transporte (24%) e aluguel de espaços físicos (19%).

A Internacional Reciprocal Trade Association (IRTA), grêmio internacional de redes de permuta multilateral, indica que hoje entre 20% e 25% do comércio internacional se realiza “sem dinheiro”. Estima ainda que o volume anual de negócios entre seus associados e os de outras redes similares gire em torno de US$ 12 a 14 bilhões.

Outro entusiasta do tema e também organizador da Rodada de Negócios e Permuta, o empresário Waldomiro Sesso Filho, sócio da consultoria O Ponto de Equilíbrio, diz que um dos principais desafios para firmar contratos desse tipo é conectar desconhecidos com interesses e necessidades comuns. “Vamos superar essa barreira ao aproximar esses empresários”, afirma.

Os interessados em participar devem se inscrever pelo link https://goo.gl/bFgqQ8 até o dia 23 de julho. Inscrições até os dias 15 e 20 de julho terão descontos. Estão programadas cinco rodadas com a participação de seis a sete empresários por vez. A expectativa é de que cada um faça contato com pelo menos outros 50 tomadores de decisão a cada uma hora. Cada segmento de atuação terá no máximo dois representantes. O Portal Visão Oeste é parceiro de mídia da 1ª. Rodada de Negócios e Permuta.

Serviço:

1ª. Rodada de Negócios e Permuta

Dia 24 de julho, a partir das 7h30

União Coworking – Rua Narciso Sturlini, 124 A, Centro, Osasco-SP

Inscrições: https://goo.gl/bFgqQ8