Estupro: youtuber com 10 milhões de seguidores conta, aos risos, como estuprou ex-namorada; vídeo

Com quase 10 milhões de seguidores em seu canal no Youtube, o youtuber Everson Zoio voltou a causar polêmica com um vídeo na rede no qual relata, aos risos, entre amigos, que também riem, como estuprou uma ex-namorada enquanto ela dormia.

Ele contou que estava em uma fazenda com a ex-namorada e ela disse, duas vezes, que não queria fazer sexo naquela noite. Então, o youtuber esperou ela dormir para tirar o pijama e a calcinha dela e ter uma relação sexual sem o consentimento da garota, contou, aos risos.

Após as acusações de estupro, o vídeo foi retirado por Everson Zoio de seu canal no youtube, mas outros internautas continuam a compartilhar o relato. Confira: