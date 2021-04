Ewaá na TV: programa gravado em Alphaville divulga histórias de mulheres inspiradoras

Com a proposta de integrar mulheres que inspiram, atuantes em diferentes segmentos e impulsionar as conquistas do público feminino na sociedade, o Programa Ewaá na TV, gravado em Alphaville e exibido no Alpha Channel TV, reúne convidadas para um bate papo descontraído sobre temas atuais que permeiam o universo feminino no âmbito da cultura, moda, networking, desenvolvimento pessoal e profissional.

O programa tem como cenário o espaço que o inspirou: o Ewaá, onde serão realizadas entrevistas pela empresária e psicóloga Carla Mota, fundadora do espaço.

O Ewaá é um ambiente elegante, localizado no bairro nobre de Alphaville, entre Barueri e Santana de Parnaíba, que tem a proposta de unir e engajar mulheres atentas às mudanças de comportamento, no estilo de vida e no meio corporativo, promovendo a discussão de temas da atualidade em diferentes segmentos.

Com apresentação diária no canal do Alpha Channel TV, e no canal do Ewaá no Instagram (@ewaa.oficial), as primeiras edições do Ewaá na TV contaram com as convidadas Denize Savi, Elaine Mickely, Flavia Camanho, Suzana Alves, entre outras

Além de entrevistas, o programa traz dicas de moda e estilo com a consultora de imagem e influenciadora digital, Marcela Moura. A apresentação e a direção são conduzidas pela jornalista Roberta Peporine. No quadro no “Divã com ela”, as convidadas revelam intimidades e bastidores de seu trabalho à psicóloga e apresentadora Carla, que conduzirá cada bate papo sempre com tom de descontração.

Conheça as Apresentadoras do Ewaá na TV:

Carla Mota

Formada em Psicologia, com mais de 20 anos de experiência atuando no RH de empresas de grande relevância no mercado, como Philips, Bunge, Whirlpool, e com especializações em coaching, Carla Mota é fundadora do Ewaá.

O espaço desenvolvido com a proposta de criar experiências para as mulheres, no âmbito da cultura, moda, networking e desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, busca unir e engajar mulheres atentas às mudanças de comportamento, no estilo de vida, e no meio corporativo, promovendo a discussão de temas da atualidade em diferentes segmentos.

Roberta Peporine

Jornalista e apresentadora de TV, Roberta foi repórter e apresentadora nas principais emissoras de TV como Record, Globo, TV Cultura, Band e SBT. Fez duas copas do mundo e reportagens expressivas, como a cobertura completa do caso Suzane Richthofen.

Apresentou telejornais como Fala Brasil, SBT São Paulo e Record nos Esportes. E programas de entretenimento, como Olha Você e TV Animal. Tornou-se conhecida na Record por apresentar, com muito bom humor, os bastidores dos esportes nos intervalos de jogos.

Marcela Moura

Inspirada em grandes ícones fashion, e apaixonada por moda e estilo, a influenciadora digital e consultora de imagem, Marcela Moura, já transformou a vida de centenas de mulheres, por meio de dicas e orientações que auxiliam no processo de autoconhecimento. Membro da AICI – Associação Internacional dos Consultores de Imagem, Marcela desenvolveu o método de compras I.M.A.G.E.M., um sistema simples de perguntas que promovem a assertividade na hora de comprar.