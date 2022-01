Ex-BBB Fernando Fernandes vai apresentar nova edição do reality No Limite

O ex-BBB e paratleta Fernando Fernandes vai apresentar a nova edição de “No Limite”, reality show da TV Globo. A estreia do programa está prevista para abril, após BBB 22.

A novidade foi anunciada, na manhã desta quinta-feira (6), por Ana Maria Braga, no “Mais Você”. “Estar a frente de um programa que sempre fui fã, logo eu, que fui vivendo a beira do limite, ultrapassando o limite. Se preparem que vem um ‘No Limite’ mais radical e intenso, até porque quem vai estar puxando sou eu. A partir de abril o ‘No Limite’ vai vir com tudo”, celebrou o ex-BBB.

Fernando Fernandes vai substituir André Marques, que está no “The Voice+”. Ele participou da segunda edição do BBB, depois chegou a se profissionalizar no futebol e a praticar boxe amador.

Em 2009, Fernandes sofreu um acidente que o deixou paraplégico. O ex-BBB retornou à Globo no “Esporte Espetacular”, com reportagens sobre esportes radicais. Ao se tornar paratleta, alcançou ainda o título de tetracampeão de paracanoagem. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, foi um dos comentaristas, no canal SporTV.

O @FernandoFlife te convidou pro desafio! Vai encarar? Vem aí a nova temporada de #NoLimite 💥😎 pic.twitter.com/DiJup8VmPv — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 6, 2022