Ex-BBB passa por cirurgia após sofrer acidente durante corrida por app que solicitou em Presidente Altino, Osasco

O ex participante do BBB 22 Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro, na madrugada de quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Sem revelar o nome de Rodrigo, o motorista de aplicativo do afirmou, em entrevista ao “Bom Dia SP”, da TV Globo, que o passageiro solicitou a corrida em Presidente Altino, Osasco.

“A corrida apareceu pra mim no aplicativo. Peguei o passageiro no Presidente Altino, vim trazer pra Consolação e aqui no meio da Marginal só vi o airbag na minha cara”, disse o motorista durante a entrevista.

A informação de que o passageiro envolvido no acidente tratava-se de Rodrigo foi confirmada apenas na noite desta quinta, pela assessoria do ex-brother, que publicou uma nota nas redes sociais. No comunicado, a equipe informou que Rodrigo sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo e passa por uma cirurgia.

“O estado de Rodrigo Mussi é considerado delicado, porém estável e está sob os cuidados da equipe médica do Hospital das Clínicas, no Centro Cirúrgico. Contamos com as orações de todos para sairmos juntos desse momento delicado”, diz a assessoria do ex-BBB em novo comunicado publicado no início desta sexta (1°).

Rodrigo estava sentado no banco de trás do veículo que era conduzido pelo motorista de aplicativo. Durante entrevista à TV Globo, o condutor disse que o passageiro foi arremessado para a parte da frente do carro após a colisão com um caminhão.

Ex-participante do BBB 22, Rodrigo foi o segundo eliminado desta edição, no começo de fevereiro.

Amigos e fãs do ex-BBB pedem orações

Abalados com a informação, amigos e fãs do influenciador digital usaram as redes sociais para pedir orações. Entre eles o também ex-BBB Gil do Vigor, Thaíz Braz, o influenciador digital Leo Picon, Gui Napilitano, entre outras personalidades.

Gente, pelo amor de Deus, vamos orar bastante pelo @oficialmussi . Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 1, 2022

“Gente, pelo amor de Deus, vamos orar bastante pelo Rodrigo Mussi. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo!”, escreveu Gil do Vigor. “Torcendo muito por sua recuperação. Todas as vezes que nos encontramos senti sua energia e daqui mando as melhores energias pra sua recuperação”, disse Leo Picon, irmão da ex-BBB Jade Picon.

Rezem pelo @oficialmussi 🙏🏻 que Deus abençoe e ele melhore logo! Força 🥷 ❤️‍🩹 — Thaís Braz (@thaisbraz) April 1, 2022

Aeee @oficialmussi torcendo muito pela sua recuperação! ❤️ Todas as vezes que nos encontramos senti sua energia e daqui mando as melhores energias pra sua recuperação! — Leo Picon ♥️ ◟̽◞̽ (@LeoPicon) April 1, 2022