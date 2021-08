Ex-caseiro diz que Cid Moreira sofre maus-tratos da esposa: “O coitado ficava igual um bicho preso na jaula”

Um ex-caseiro que trabalhou por 26 anos com Cid Moreira confirmou a denúncia dos filhos do jornalista, que afirmam que ele sofre maus-tratos da esposa, Fátima Sampaio.

publicidade

Rodrigo Radenzev Simões Moreira e Roger Felipe Naumtchyk Moreira, filhos do comunicador, afirmam que Cid Moreira vive em cárcere privado e dopado sob o domínio da mulher, que teria se apropriado de bens dele. Ela nega.

Os filhos acionaram a Justiça pedindo a interdição do pai e o fim do controle da esposa sobre os bens dele. Para isso, apresentaram testemunhas dos supostos maus-tratos sofridos por Cid Moreira, como o ex-caseiro, que trabalhou com o casal de de 1991 a 2017.

publicidade

Eles entregaram à Justiça um depoimento no qual o ex-funcionário afirmou que via o ex-apresentador do “Jornal Nacional” ser maltratado pela esposa. “[A comida] era horrível. (…) A comida sai da geladeira, esquenta, vai para a mesa, passa duas horas na mesa, depois volta para a geladeira. [Era] 15 dias fazendo isso. Era pizza todo dia. E daquelas pizzas horríveis. Ela [Fátima] fazia [a pizza], ficava um tempão lá na geladeira. Era todo dia pizza”, afirmou, em depoimento ao qual o portal “Notícias da TV” teve acesso.

O ex-funcionário afirmou ainda que Cid Moreira era deixado sozinho e sem suporte. “Era todo dia. O coitado ficava igual um bicho preso na jaula, porque ali [na casa] tem que botar aquelas grades. Senão, entra bicho toda hora dentro de casa. (…) Ela sumia, só chegava à noite. Dizia que ia ao salão, que estava fazendo esse negócio de ginástica que ela faz”.

publicidade

O ex-caseiro teria afirmado ainda ter informações de que Fátima repassava altas quantias de dinheiro para familiares e amigos.

Os filhos de Cid Moreira também acusam a madrasta de agredir o pai. O ex-funcionário relembrou no depoimento uma vez em que o patrão apareceu com um olho roxo sem explicações.

A defesa dos filhos do comunicador pede que o depoimento do ex-caseiro seja apurado pela Justiça. “[O caseiro noticia] que ela agredia ele [o marido], com lesões corporais. Que ele [Cid Moreira] não é mais aquele homem. Mas, sim, uma criança. [O ex-empregado] fala sobre a vida íntima da Fátima. Vincula ela à família [que chamamos de quadrilha], com modus operandi idêntico. Que [ela] maltrata Cid Moreira. O declarante está à disposição da Justiça para narrar os bens, veículos e valores que ela dá para amigos, parentes ou suas amizades, e que não para em casa”, destacou o advogado Angelo Carbone ao “Notícias da TV”.

“O amor e a verdade prevalecem”, diz casal

Fátima Sampaio ainda não se pronunciou sobre o depoimento do ex-caseiro. Em publicação recente, o perfil oficial de Cid Moreira no Instagram declarou, sobre o casamento: “A nossa vida parece um conto de fadas, mas vocês estão vendo que é igual a de todo mundo! Tem seus perrengues para resolver. São 21 anos de muitas histórias, onde o amor e a verdade prevalecem!”.