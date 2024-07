Ex-deputado Marcio Camargo é baleado em tentativa de assalto em Cotia

Na madrugada desta quarta-feira (10), o ex-deputado estadual Marcio Camargo foi vítima de uma tentativa de assalto em sua residência no Parque Dom Henrique, em Cotia. Durante o incidente, Camargo foi atingido por disparos de arma de fogo, conforme informações do UOL. O tiro teria atingido a perna esquerda de Camargo.

Segundo relato de Maria Teresa Camargo, esposa do ex-parlamentar, à polícia, dois indivíduos invadiram o quintal da propriedade. Os criminosos efetuaram disparos em direção à casa, ferindo o ex-deputado.

Após o ataque, os suspeitos fugiram do local. Até o momento, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os autores do crime não foram localizados pelas autoridades. O deputado recebeu atendimento médico no Hospital de Cotia e passa bem.

A polícia segue investigando o caso para identificar e capturar os responsáveis pelo atentado contra o ex-deputado estadual de São Paulo.