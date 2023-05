Ex-jogadora do Barueri e Osasco, Ana Paula Borgo é sepultada em Bauru

O sepultamento da ex-oposta do Barueri e do Osasco, Ana Paula Borgo, foi realizado na manhã de hoje (12) em Bauru, cidade natal da atleta.

Paula, que tinha 29 anos, morreu nesta quinta-feira (11) em decorrência de um câncer de estômago diagnosticado em setembro de 2022.

O velório foi realizado no Ginásio José Liberatti, em Osasco, sede do time que a atleta defendeu entre 2016 e 2018. Borgo também foi jogadora do Barueri, seu último time, pelo qual ela nem chegou a atuar, já que descobriu o tumor nos exames médicos da pré-temporada.

A jogadora tinha passagens pela Seleção Feminina sub-23, pela qual foi campeã mundial em 2015, e passou por clubes como Praia Clube, Fluminense, Pinheiros, Bauru e equipes da Turquia e Itália. Em 2019, jogou a Liga das Nações pela Seleção Brasileira principal.

A jogadora era casada com Carlos Guedes há cinco anos.