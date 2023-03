Ex-modelo é morta e tem corpo incendiado após cair em emboscada em Cotia

A ex-modelo Aline Laís Lopes, de 34 anos, foi morta e teve o corpo queimado após ser atraída para uma emboscada, em Cotia. O corpo foi encontrado em um terreno abandonado, próximo a uma passarela, no km 31 da rodovia Raposo Tavares, no último sábado (25).

Segundo a família, Aline era usuária de drogas. Para conseguir sustentar o vício, teria se relacionado com um homem casado, que lhe dava dinheiro em troca de sexo. A principal suspeita da polícia é de que a esposa dele teria descoberto a traição e encomendado a morte da ex-modelo, de acordo com informações do “Cidade Alerta”, da Record.

A mãe de Aline disse à reportagem, por telefone, que o sumiço da filha caçula era frequente. “Uma vez ela sumiu por um mês e pouco”, contou. Ela soube da morte da filha por telefone: “Um amigo dela me ligou e falou: ‘fizeram maldade com a Aline’”.

“A gente não sabia que ela estava morta. No começo, eu não queria acreditar que era ela, mas depois que minha filha [mais velha] reconheceu o corpo dela… O rostinho dela, mesmo tendo o corpo carbonizado, estava intacto”, revelou ainda a mãe da vítima.

A vítima teria sido atraída para uma antiga casa de shows, em Cotia. Depois de morta, a ex-modelo teve o corpo carbonizado deixado em um terreno baldio, às margens da Raposo Tavares. Próximo ao local onde o corpo foi encontrado, a polícia localizou pertences pessoais e roupas da ex-modelo.

Um casal suspeito de envolvimento no crime foi preso. Uma terceira pessoa suspeita de ter ajudado a descartar o corpo da vítima também foi ouvido. O caso foi registrado no DP de Cotia, onde as investigações continuam.

Aline foi enterrada em um cemitério localizado em Vargem Grande Paulista.