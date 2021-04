Ex-mulher de Jorge, da dupla com Mateus, comenta sobre casamento dele com sua ex-cunhada e ex-amiga

Ina Freitas decidiu se pronunciar sobre o casamento de seu ex-marido, o cantor sertanejo Jorge, da dupla com Matheus, com sua ex-cunhada e ex-amiga de infância Rachel Boscatti, ocorrido no último dia 29.

Ina revelou estar “chocada” com a quantidade de mensagens de apoio e carinho que tem recebido de seus seguidores nas redes sociais. “Não tenho muito o que falar, só tenho que agradecer o carinho que vocês têm comigo. E está tudo certo, cada dia melhor. Estou no melhor momento da minha vida. Obrigada pela preocupação”, garantiu a ex-mulher do sertanejo, que está com o filho e a família, na fazenda do pai em Pirinópolis (GO).

Antes de se manifestar sobre o casório, Ina chegou a curtir uma série de comentários dos internautas que viram sua separação, ocorrida no final de 2019, como “livramento”. “Tem coisas que a gente não perde… Se livra”, comentou um seguidor na foto em que Ina aparece sorridente, com a legenda: “GRATIDÃO”. “Gratidão mesmo porque você não perdeu nada, só se livrou mesmo”, comentou outro seguidor. “Por que choras, amiga da onça?”, brincou outro internauta.

Irmão de Ina ficou revoltado após ex-mulher engravidar de Jorge

No início de 2020, Jorge e Rachel decidiram assumir o romance, que gerou indignação e uma série de críticas do ex-marido dela, Pedro Freitas, que é irmão de Ina e ex-cunhado do cantor.

A revolta de Pedro foi ainda maior quando ele descobriu que Rachel estava grávida do sertanejo. “A maior $&@) deste país”, declarou ele nas redes sociais. “Como não conseguiu engravidar de mim, tentou o time do Flamengo todo, Barcelona, equipe do Villa mix e pegou o Jorge Príncipe do Egito de Barba da Mesopotâmia seu ex-cunhado e marido da sua melhor amiga”, disparou.

Na ocasião, a mãe de Jorge, Genô Barcelos, rebateu Pedro e saiu em defesa do filho. “Dê paz ao meu filho para que ele siga a vida que optou. Quero que ele seja feliz e Ele está, e que a Iná também seja. Fique em paz! Raiva, rancor não leva a lugar nenhum”, afirmou. Genô declarou ainda que “Rachel não foi a culpada” pelo fim do casamento de Jorge com Ina Freitas. “Parem de mentir. Chega!”.

