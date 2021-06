Ex-prefeito de Osasco Guaçu Piteri morre aos 86 anos

Morreu aos 86 anos o ex-prefeito de Osasco Guaçu Piteri, vítima de câncer. A morte foi informada pelo filho dele, o político Claudio Piteri, na manhã deste domingo (6).

Engenheiro agrônomo, sociólogo, professor e escritor, Guaçu Piteri participou da luta pela emancipação de Osasco e foi o segundo prefeito da cidade, entre 1967 e 1970. Administrou o município também entre 1977 e 1982. Também foi deputado federal e estadual.

Participou do movimento pela redemocratização do país, no antigo MDB, partido de oposição à ditadura militar. Atualmente ele era ligado ao Cidadania.

Guaçu nasceu em Pindorama, no interior paulista, em 6 de abril de 1935.

O filho, Claudio Piteri, declarou que o ex-prefeito de Osasco “foi um exemplo de luta e deixa um legado de dignidade, lealdade e amor ao próximo”.

“Para a família, resta o desafio de seguir seus passos e honrar os princípios que ele sempre defendeu. Pedimos aos amigos que orem pela alma dele e que ele seja recebido pelo senhor celestial com muita luz”, emendou.