“Excluir o 17”: Anitta relaciona Karol Conká no BBB e Bolsonaro e vira piada

A cantora Anitta tentou juntar suas críticas ao presidente Jair Bolsonaro e a cantora Karol Conká no BBB 21 e acabou virando piada nas redes sociais.

Após a criticada Karol Conká conseguir escapar do Paredão ao escolher a torneira 17 na prova Bate e Volta, na noite deste domingo (9), no BBB, Anitta comentou, em referência também ao número da sigla pelo qual Bolsonaro foi eleito: “Já tá na hora de excluir o número 17 da tabuada brasileira…”.

No entanto, o número não consta na tabuada, o que rendeu várias piadas e fez o assunto “Tabuada” ir parar nos Trending Topics, os assuntos mais comentos do momento, do Twitter.

“Como se o número 17 existisse na tabuada. Me ajuda a te ajudar, Anitta”, comentou um seguidor no Twitter. “Querida, tabuada é universal e vai do 0 ao 10, além do fato de 17 ser um número primo de dois dígitos”, declarou outra.

Com a correção feita por seguidores, Anitta emendou: “Do dicionário então, migo… De qualquer babado”. Confira abaixo algumas respostas à postagem da cantora:

quando se trata de exatas eu sou assim pic.twitter.com/eVAt7FGzSv — ciclopin (@ciclopin) February 8, 2021

Nao acredito que galera ta surtando por conta de uma tabuada — sônia fettuccini (@pingucansado) February 8, 2021

BOZO DEVIA DEMITIR O PAULO GUEDES E DAR O CARGO DE MINISTRO DA ECONOMIA PARA A MATEMÁTICA ANITTA E A SUA TABUADA BRASILEIRA DO 17. — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) February 8, 2021

Se a Anitta falou q o 17 deve ser tirado da tabuada, meu amor sei nem mais q número é esse se a patroa falou, tá falado !! — morena (@morena_edl) February 8, 2021

Sim, passei 30 minutos vendo os comentários, sobre tabuada https://t.co/G3sMbePvcL — yasmonga (@cryrentena) February 8, 2021

O 17 tá na tabuada do 1 e do 17.

E eu sou de humanas.

beijos. — canceriana (@com_rancor) February 8, 2021

amiga eu acho que é pq é primo mesmo… nenhum número multiplicado vai dar 17 pq ele é primo assim como os outros, tipo 5×4 é 20 e é maior que 10? N SEI SOU DAS ARTES pic.twitter.com/G1FMpMBMA7 — vossinha (@jubaudelaire) February 8, 2021