Extra tem diversas ofertas no “Quinzenaço do Consumidor”

Este ano, mais uma vez, o Extra tem ofertas para celebrar o Dia do Consumidor (15 de março). Até o dia 15, a rede realiza o “Quinzenaço do Consumidor”, com duas semanas de promoções em todos os setores das lojas, como eletro, mercearia, líquida, bazar, perfumaria e limpeza, no e-commerce (www.clubeextra.com.br) e no aplicativo Clube Extra.

As condições de pagamento especiais são um diferencial da marca: durante o período do “Quinzenaço do Consumidor”, todo o setor de Eletro poderá ser parcelado em até 30 vezes sem juros nos cartões Extra ou em até 10 vezes sem juros nos demais cartões.

“O Extra sempre busca inovar na criação de dinâmicas que garantam ótimas compras, atendendo à demanda de seus clientes por economia e oportunidades para adquirir o que busca. No Extra, o consumidor encontra uma grande variedade de produtos e categorias e, em ações com grande expectativa de público, como o ‘Quinzenaço do Consumidor’, as lojas estão ainda mais preparadas, com ofertas e condições de pagamento especiais”, destaca a diretora de Marketing do Extra, Christiane Cruz Citrângulo.

“Com essas iniciativas, reforçamos o Dia do Consumidor como um momento de comemoração com aqueles que são o foco de todas as nossas decisões e, ainda, de grandes oportunidades para o varejo”, completa.

“Ganhe de Lavada”

Ainda, dentro do “Quinzenaço do Consumidor”, a rede fará uma ação com foco nas categorias de perfumaria e limpeza. O “Ganhe de Lavada” acontece entre os dias 6 e 8/03 e traz, além de descontos agressivos, uma condição de pagamento especial de pagamento: produtos de limpeza e perfumaria poderão ser parcelados em seis vezes nos cartões Extra.