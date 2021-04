Fábio Jr. é vacinado contra a covid-19 em Santana de Parnaíba e celebra: “Brigadúuu”

O cantor Fábio Jr. recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (12), em Santana de Parnaíba. No Instagram, ele publicou um vídeo com as profissionais de saúde no drive-thru. “Brigadúuu”, escreveu o cantor.

No vídeo, a profissional que aplicou a vacina no artista brinca ao descobrir que vai vaciná-lo: “Ai, que prazer! Vocês perderam. Eu tinha que vir hoje na vacina, você é um princeso. Tira foto de mim, eu vacinei o Fábio Júnior”, celebra.

Ainda nas rede sociais, o cantor, que tem 67 anos, exibiu o seu cartão de vacinação. “Hoje o dia foi de muita gratidão! Agradecer aos profissionais da saúde, ao SUS, à Ciência… À VIDA! Que Deus e toda a “Moçada da Luz” nos abençoe e nos proteja! Esperança que todos possam ser vacinados o quanto antes! Brigadúúú sempre. Continuem se cuidando”, declarou.

Fábio Jr. tem uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, há mais de 10 anos. O imóvel, onde o artista morava com o filho Fiuk, um dos participantes do Big Brother Brasil 21, foi colocado à venda recentemente por R$ 8,5 milhões.

A mansão tem 570 metros quadrados de área construída, com 1,5 mil m² de área total. O imóvel tem quatro dormitórios, dos quais duas suítes, sala principal com espaço para três ambientes, com lareira e copa de apoio, cozinha espaçosa e “sala de almoço”.

Entre os atrativos para descanso e lazer, a mansão de Fábio Jr. e Fiuk tem amplo jardim com fonte, ofurô, sauna úmida, sala de TV e piscina.

