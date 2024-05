Fábio Teruel lamenta bate boca envolvendo o prefeito Rubens Furlan na Câmara de Barueri

Nesta quarta-feira (15), o deputado federal Fábio Teruel (MDB-SP) enviou um ofício ao presidente da Câmara de Barueri, Toninho Furlan, solicitando esclarecimentos sobre a confusão ocorrida ontem durante a visita do prefeito Rubens Furlan (PSB) ao plenário.

O deputado Teruel classificou como “extremamente lamentável” que representantes da população, que receberam a missão de representá-la, legislar e fiscalizar a atuação do Poder Executivo, tenham “comportamentos incompatíveis com suas funções”.

“Trata-se de um episódio inaceitável. As diferenças e o debate político devem se dar no campo das ideias e das propostas, jamais no nível da ofensa ou da agressão. Isso não é bom para a política, não é bom para a cidade e não é bom para a população”, destacou Teruel.

Ele espera que os esclarecimentos solicitados à Câmara Municipal de Barueri ajudem a esclarecer o ocorrido e a tomar medidas para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro.