Fábio Teruel se apresenta em Itapevi no domingo 29

O radialista, cantor e evangelizador Fábio Teruel se apresenta neste domingo (29), a partir das 8h30, em Itapevi. Evento gratuito acontece no Parque da Cidade (rua Prof. Dimarães Antonio Sandei, Vila Nova Itapevi, ao lado do Estádio Municipal).

Teruel é conhecido pelo trabalho de evangelização na rádio e nas mídias sociais. “Realidades estão sendo mudadas, relacionamentos estão sendo restaurados e vidas estão sendo transformadas pelo poder de Deus e pelas mensagens de esperança que transmitimos”, diz o radialista.

O show de Fábio Teruel faz parte da programação que celebra os 63 anos de Itapevi. Vale lembrar que a cidade realiza, nesta quinta-feira (26), um show com a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, a partir das 18h. E, no sábado (28), a partir das 13h, o município recebe a Marcha para Jesus. Todas as apresentações acontecem no Parque da Cidade.

