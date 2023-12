Fábrica clandestina de bebidas falsas é fechada em Santana de Parnaíba

Um homem, de 21 anos, foi preso por manter uma fábrica clandestina usada para produzir bebidas falsificadas, na Fazendinha, em Santana do Parnaíba.

No local foram encontradas 219 garrafas com bebida falsificada já embalada para a venda, 2 milhões de adesivos e tampas, além de 25 galões vazios e 766 vasilhas, carimbos e uma máquina usada para lacrar as garrafas, que foram apreendidos.

Policiais civis receberam a denúncia de um comércio da região usado para a fabricação e venda de bebida falsa. A equipe entrou no local na terça-feira (5), com autorização do suspeito, e encontrou a produção na garagem do imóvel.

O caso foi registrado na Delegacia de Santana de Parnaíba como falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e localização e apreensão de objeto e veículo.