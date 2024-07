Fábrica de Cultura de Osasco terá curso gratuito de desenvolvimento de games

A Fábrica de Cultura de Osasco está prestes a se tornar um polo de formação para futuros desenvolvedores de jogos eletrônicos. A unidade faz parte do programa “Fábrica de Games”, uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, que visa capacitar jovens para o promissor mercado de games.

O curso de qualificação em games, com duração de dois semestres, será oferecido gratuitamente para jovens entre 14 e 21 anos. As inscrições serão abertas em julho, com previsão de início das aulas em agosto deste ano. Para participar, os candidatos devem conhecimento prévio em algum segmento da área de tecnologia ou áreas relacionadas, além de interesse no universo dos jogos eletrônicos.

A Fábrica de Cultura de Osasco, localizada na Rua Santa Rita, s/nº, no Jardim Rochdale, será uma das 15 unidades do estado a oferecer o curso. Com uma carga horária total de 294 horas, o programa abordará desde conceitos básicos de design de games até a criação de áudio e trilha sonora.

As aulas serão ministradas de forma presencial, combinando ateliês de criação com trilhas de curta duração. O curso também contará com possíveis masterclasses ministradas por profissionais renomados do setor, proporcionando aos alunos uma experiência educacional completa e atualizada com as demandas do mercado.

Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, destaca a importância da iniciativa: “O mercado de games tem crescido muito em todo o mundo e queremos trazer essa oportunidade de formação em diversas linguagens criativas para os nossos jovens das Fábricas de Cultura”.

Os interessados em participar do programa na unidade de Osasco podem obter mais informações pelo telefone (11) 3689-7600 ou pelo e-mail contato@fabricasdecultura.org.br. A Fábrica de Cultura de Osasco funciona de terça a sexta, das 9h às 18h, aos sábados das 10h às 17h, e aos domingos das 12h às 17h.