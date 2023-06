Fábrica de Cultura Osasco abre inscrições para cursos de tecnologia e artes neste sábado (1º)

Neste sábado (1º) serão abertas as inscrições para os cursos gratuitos, que exploram diversas linguagens artísticas, culturais e tecnológicas, voltados para crianças, jovens e adultos na Fábrica de Cultura Osasco.

Os interessados menores de idade devem participar dos cursos no contraturno escolar. Para se inscrever é necessário apresentar RG e comprovante de residência – no caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar a documentação – na unidade (Rua Santa Rita – Rochdale). É possível realizar uma pré-inscrição no site.

O público poderá se inscrever para participar do Ateliê Maker: Fantasias, Cosplay e Acessórios voltado para a produção de vestimentas, acessórios e máscaras, itens de performance de personagem, usando processos e equipamentos de fabricação digital. Os encontros serão realizados às terças e quintas, das 9h às 11h45. E a música terá espaço com o Ateliê de Percussão: Toques de Maracatu, que mostrará aos aprendizes os tambores que envolvem a cultura do maracatu de baque virado, manifestação tradicional de Recife/PE praticada com as alfaias, caixas, gonguê, timbal, agbês e mineiros. Os encontros serão às terças e quintas, das 14h às 16h45.

É possível consultar a grade completa no site das Fábricas de Cultura.