Faixa da rodovia Castello Branco, em Osasco, é interditada a partir desta sexta para obras

Um trecho da rodovia Castello Branco, em Osasco, será interditado a partir desta sexta-feira (10) para continuação das obras de construção do novo acesso. A intervenção permanente será feita na faixa 3 e no acostamento da pista marginal oeste, entre os quilômetros 15+410 a 15+800.

A ViaOeste, concessionária responsável pelas obras, realizará a demolição e a reconstrução do pavimento rígido que fará encaixe com a nova ponte para o novo acesso à Osasco.

Com investimentos da ordem de R$ 232 milhões, a nova ponte de acesso para Osasco, fará a ligação da rodovia Castello Branco na altura do km 15+800 com a avenida Fuad Auada, a partir da via Marginal Oeste da SP-280.

Além da ponte, estão previstos a implantação de sinalização vertical e horizontal ao longo da obra e elementos de segurança como defensas metálicas e barreiras rígidas. O prazo para execução das obras é de 23 meses.