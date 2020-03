Fake news: é falsa notícia de que Osasco tem caso confirmado de coronavírus

É falsa a notícia que tem se espalhado nas redes sociais desde a manhã desta sexta-feira (13) que diz que Osasco tem os primeiros casos confirmados de coronavírus, um casal, e 37 casos suspeitos.

A imagem que tem sido compartilhada é uma montagem. Ela traz a notícia falsa como destaque em um grande portal de notícias. No entanto, na URL do site verifica-se que a notícia verdadeira é relacionada a uma investigação do Ministério Público sobre um grupo criminoso. Os autores da fake news manipularam a imagem para colocar a mentira sobre os casos em Osasco.

De acordo com a administração municipal e a Secretaria de Estado da Saúde, até a atualização mais recente, o município ainda não tem caso confirmado de coronavírus.

Coronavírus – Dicas de prevenção:

– Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

– Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool;

– Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;

– Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos.