Falha de sinalização afeta circulação dos trens da Linha 9-Esmeralda, que passa por Osasco

Passageiros que utilizam a Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade, que passa por Osasco, relataram atrasos e estações lotadas, na manhã desta segunda-feira (16).

De acordo com a ViaMobilidade, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Berrini e Santo Amaro “devido à falha de sinalização”. O problema aconteceu entre 6h41 e 8h57.

Ainda segundo a companhia, a situação foi resolvida e a linha voltou a operar normalmente.

