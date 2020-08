“Falo com tranquilidade…”: ator do “Choque de Cultura” elogia cachorro-quente de Osasco

O ator Leandro Ramos, o Julinho da Van, do fenômeno “Choque de Cultura”, elogiou o cachorro-quente de Osasco em publicação no Twitter na manhã desta quarta-feira (19).

“Só não gosta de dogão quem nunca foi a Osasco”, declarou ele. Os seguidores do ator foram na onda: “Dogão no prato daqui de Osasco é o melhor de todos” e “desceu do trem já dá pra comprar” foram alguns dos comentários.

Só não gosta de dogão quem nunca foi a Osasco. — Leandro Ramos (@LeandroRamos) August 19, 2020

Criado em 2016, o programa “Choque de Cultura”, que simula uma mesa redonda sobre cinema e séries de TV entre motoristas de transporte alternativo, fez sucesso na internet no canal da produtora TV Quase no Youtube e, entre 2018 e 2019, foi atração na TV Globo, como complemento dos filmes da Temperatura Máxima, aos domingos.

Além de Leandro Ramos como Julinho da Van, o programa conta com Caito Mainier, na pele do apresentador Rogerinho do Ingá, Daniel Furlan como Renan de Almeida e Raul Chequer no papel de Maurílio dos Anjos.