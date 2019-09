Família acusada de golpe em donos de imóveis na região é condenada

Denunciados pela promotora de Justiça Paula Camasmie, com atuação em Santana de Parnaíba, os réus Renato Masullo, Carina Cristina Vasques Masullo e Marina Vasques Masullo foram condenados por estelionato, uso de documento falso e falsificação de documento público e privado. Os três formavam um grupo de grandes estelionatários que agiam na Grande São Paulo, possuindo extensa folha de maus antecedentes.

De acordo com a denúncia, os réus (pai, mãe e filha) usaram documentos falsos para alugar um imóvel em Santana de Parnaíba, de propriedade da vítima Sandra Antiqueira Ferreira Miguel. Para o contrato de locação foram apresentados documentos de Paulo Cesar Lisboa, outra vítima do grupo. No mesmo contrato foram inseridos como supostos fiadores os nomes de Patrizia Sampo e Carlos Signorini Budahazi, também vítimas do esquema.

Desde o início do contrato, o locatário não efetuou os pagamentos dos aluguéis, o que fez com que a vítima Sandra procurasse pelos fiadores, Patrizia e Carlos. Ao entrar em contato com os supostos fiadores, Sandra foi informada de que eles não tinham conhecimento do contrato, e que suas assinaturas haviam sido falsificadas.

Publicidade

Em seguida, Sandra, entrou em contato com o suposto locatário, Paulo César Lisboa. Porém, ele informou que não havia locado qualquer imóvel em Santana de Parnaíba, bem como informou que tinha sido vítima de golpe semelhante em aluguel de imóvel em São Paulo.

Naquela ocasião, o imóvel tinha sido alugado em nome de Carlos Signorini Budahazi e Patrizia Sambo, pessoas totalmente desconhecidas para ele, figurando ele como fiador, inclusive havendo documentos forjados em seu nome. Lisboa informou ainda que vem recebendo ligações de instituições bancárias que lhe afirmam que pessoas desconhecidas estariam tentando contratar cartões de crédito em seu nome.

Publicidade

Durante operação de busca e apreensão realizada no imóvel alugado de maneira fraudulenta pelos estelionatários, foram encontrados talões de cheques assinados, talões de receituário de hospitais, cópia de contrato de financiamento tendo a vítima Paulo César Lisboa como devedor solidário e como aluna a ré Marina, além de outros documentos, celular, notebooks e um veículo.

Reincidentes, Renato e Carina não poderão apelar em liberdade. As penas impostas a eles vão de 4 a 6 anos de reclusão, mais pagamento de multa. No caso de Marina, a pena restritiva de liberdade foi convertida em prestação de serviços à comunidade.

A Promotoria irá recorrer da absolvição de Lucas Vasques Masullo, filho de Renato e Carina, também denunciado na mesma ação.

Com a condenação e prisão dos réus, outros processos contra eles, que se encontravam suspensos, foram retomados.